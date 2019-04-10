شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يفوز على الجونة منذ 1413 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة والنصف مساء اليوم فريق الإسماعيلى مع نظيره الجونة باستاد السويس، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى.

وقبل مباراة اليوم فكانت آخر مواجهة بين الدراويش والجونة منذ 3 سنوات وعشرة أشهر وأسبوعين، وبالتحديد منذ 1413 يوما.

حيث التقى الإسماعيلى مع الجونة يوم 28 مايو من عام 2015، بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى والعشرون، وانتهى اللقاء بفوز الدراويش بهدف دون رد أحرزه محمد زيكا.

ولم يتقابل الفريقان من وقتها نظرا لهبوط الجونة بعد ذلك.