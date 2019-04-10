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أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بعيد ميلاده الـ32 اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة الحالى والأهلى سابقا بعيد ميلاده الـ32، حيث إنه من مواليد 10 أبريل عام 1987.

 

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وتألق عبد المنعم بصورة لافتة للنظر مع فريق مصر المقاصة منذ قدومه إلى صفوف الفريق.

 

أحمد عادل عبد المنعم هو نجل حارس مرمى الأهلى الراحل ومنتخب مصر عادل عبد المنعم، حيث إنه من عائلة موهوبة جدا فى مركز حراسة المرمى، كما أن شقيقه عمر حارس فريق الشباب فى النادى الأهلى حاليا.

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