شريف إكرامى يكتفى بالتدريب فى الجيم بعيداً عن مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بأداء تدريبات بدنية فى الجيم، على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المقاصة. ويلتقى الأهلى مع نظيره المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز. ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز شريف إكرامى للمرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى عضلة السمانة.

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