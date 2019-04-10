شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة ضيوف وتوريه وحجى لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، واللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بمصر، الدعوة إلى عدد من أساطير اللعبة على الصعيد القارى، لحضور حفل قرعة البطولة الذى سيقام مساء الجمعة المقبل، تحت سفح الأهرامات.

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وتقيم اللجنة المنظمة حفل افتتاح البطولة بالتعاون مع شركة بريزنتيشن سبورتس، راعى الكرة المصرية، والتى تعمل على خروج الحفل فى أبهى صوره، ليعكس مدى قوة مصر فى تنظيم أى حدث على الصعيدين القارى والعالمى.

وتم توجيه الدعوة إلى أسطورة كوت ديفوار يايا توريه، والنجم المغربى مصطفى حجى، والأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكى، بالإضافة إلى الأيقونة السنغالية الحاج ضيوف، ومدافع الكاميرون التاريخى ريجوبير سونج، بالإضافة للعديد من نجوم كرة القدم فى مصر والعالم.