تقرير.. من مدريد إلى روما.. هل يكتب مانشستر يونايتد الضربة الرابعة لبرشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية برلين حقق فريق برشلونة البطولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على يوفنتوس (3-1) خلال موسم (2014 -2015).

الفريق الكتالوني بعد تتويجه بالبطولة الخامسة أوروبيًا تذوق مرارة الخروج من دور الثمانية في آخر ثلاث نسخة بدوري الأبطال بعد الخروج على يد الثلاثي أتليتكو مدريد ويوفنتوس وروما.

واليوم وتحديدًا على ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد سيكون أمام الأخير فرصة لتوجيه ضربة جديدة للفريق الكتالوني للموسم الرابع على التوالي عندما يتقابل الطرفين في ذهاب دور الثمانية.

موسم 2015 -2016

خلال هذه النسخة تأهل فريق برشلونة إلى ربع النهائي عقب تجاوزه فريق آرسنال بالفوز عليه بهدفين بالذهاب وثلاثة أهداف مقابل هدف بالإياب.

قرعة الأبطال أوقعت برشلونة أمام مواطنه أتليتكو مدريد إلا أن الأخير استطاع أن يزيح البطل من المسابقة على الرغم من خسارته بالذهاب بهدفين مقابل هدف بالكامب نو، إلا أن الروخيبلانكوس استطاع أن يرد بالفوز بهدفين دون رد.

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موسم 2016 -2017

حقق برشلونة موسمًا تاريخيًا خلال هذه النسخة بعدما تأهل إلى دور الثمانية بتجاوزه باريس سان جيرمان رغم أن الأخير كان متفوقًا على أرضه بأربعة أهداف دون رد.

مباراة العودة شهدت فوز تاريخي للكتلان بستة أهداف مقابل هدف ليخطف برشلونة بطاقة العبور لدور الثمانية.

قرعة الأبطال أتاحت الفرصة لفريق اليوفي الثأر من برشلونة حيث استطاع بالفعل فريق السيدة العجوز الفوز على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد قبل أن تنتهي موقعة الإياب بدون أهداف ليودع الفريق الكتالوني من دور الثمانية.

موسم 2017 -2018

تجاوز برشلونة في النسخة الماضية فريق تشيلسي من دور الـ16 بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليواجه رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق العاصمة الإيطالية روما.

برشلونة استطاع أن يفرض كلمته في مباراة الذهاب بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف إلا أن هدف كان له مفعول السحر لفريق الذئاب حيث استطاع فريق العاصمة أن يفوز بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل بفارق المواجهات المباشرة بينما خرج الكتلان للموسم الثالث على التوالي من ربع النهائي.