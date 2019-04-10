فشل احتراف مؤمن زكريا في فنلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف أحمد يحيي وكيل أعمال مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي،إن الأخير قرر التراجع عن الاحتراف في الدوري الفنلندي رغم وصول عرضا رسميا للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال يحيي في تصريحات خاصة لمصراوي :" مؤمن رفض الاحتراف ،وقرر البقاء في مصر ويؤدي حاليا برنامج علاجي وتأهيلي بشكل مستمر من أجل التخلص من الاصابة ومن ثم الانتظام في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للموسم الجديد".

وأكمل :" رغم وجود رغبة من النادي الفنلندي لإستعارته وترحيب الأهلي أيضا ،إلا أن مؤمن فَضّل في النهاية عدم الاحتراف والبقاء بجوار أسرته وتجهيز نفسه بدنيا علي النحو الأمثل".

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وواصل:"ربما يرى أن مدة الاحتراف قصيرة بعدما اشترط الأهلي أن تكون 4 أشهر فقط تبدأ من أبريل وتنتهي في أغسطس وبالتالي لن يستفد فنيا من ورائها".

وتنتهي فترة القيد في الدوري الفنلندي مساء اليوم الأربعاء .

الجدير بالذكر أن مؤمن انتقل إلى صفوف أُحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضي دون أن يشارك في أي مباراة رسمية.