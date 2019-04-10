لاسارتي يطلب تقريرًا عن حالة مصابي الأهلي.. إكرامي يكتفي بالجيم.. وتأهيل الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تجهيز تقرير شامل عن حالة جميع اللاعبين المصابين من أجل تحديد موقفهم خلال الفترة المقبلة والاستقرار على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين الرباعي حسام عاشور أحمد الشيخ وهشام محمد وإسلام محارب.

وكان عاشور يعاني عاشور من الإصابة في العضلة الضامة في حين تعرض الشيخ للإصابة في الركبة، بينما اشتكى هشام محمد للإصابة في العضلة الخلفية وإسلام محارب من آلام الحوض.

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وفي سياق متصل واصل الرباعي -السابق ذكرهم- أداء برنامجهم التأهيلي رفقة وليد سليمان صانع ألعاب الاهلي الذي عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة، بينما اكتفي شريف إكرامي بأداء تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المقاصة.

على الجانب الآخر منح وافق الجهاز الفني على منح التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق راحة سلبية من التدريبات، خاصة وأن اللاعب مستبعد من خوض مباراة مصر للمقاصة بسبب الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يأتي المقاصة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.