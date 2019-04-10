لاعب صنداونز السابق: لم نضمن التأهل.. والأهلي سيثأر من نتيجة الذهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد إرنست متولي لاعب صنداونز السابق، أن ناديه لم يضمن التأهل الوصول لمباراة نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فريق صنداونز وجه ضربة قوية للأهلي يوم السبت الماضي بعد الفوز عليه بخمسة أهداف دون رد في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاعب صنداونز السابق في تصريحات عبر صحيفة "سوكر لادوما" :"مباراة الإياب أمام الأهلي ستكون صعبة، وأتمنى عدم تفريط اللاعبين بانتصار الذهاب".

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وتابع :"يجب على اللاعبين اتخاذ مباراة العودة بجدية من أجل استكمال المشوار وتحقيق اللقب للمرة الثانية".

وكان فريق صنداونز سبق وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2016 بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأنهى :"الأهلي يريد الثأر وتسجيل خمسة أهداف لذلك أطالب لاعبين صنداونز بالتركيز".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بستة أهداف دون رد من أجل الوصول للدور المقبل حيث سيقابل الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي الفائز من مباراة الوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني.