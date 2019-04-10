تقرير.. طلعت يوسف أمام الأهلي.. لدغة غائبة منذ 11 عامًا و20 سقوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يخوض الأهلي مباراة جديدة خلال مشواره بالدوري عندما يواجه فريق مصر المقاصة على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من عمر المسابقة.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق نقطيتن عن الزمالك متصدر الترتيب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وستشهد المباراة محاولة جديدة من جانب طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة من أجل تحقيق الفوز على الأهلي خاصة أنه يمتلك سجلاً سلبيًا خلال تاريخ مواجهاته أمام الأحمر في المسابقة المحلية.

وسبق وأن واجه طلعت يوسف الأهلي خلال 25 مباراة سابقة مع أندية الكروم والاتحاد السكندري وبلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة وسموحة وبتروجيت وتليفونات بني سويف بجانب ناديه الحالي مصر المقاصة.

- فوز وحيد

خلال تاريخ مبارياته أمام الأهلي لم يحقق طلعت يوسف سوى فوزًا وحيدًا أمام الأهلي كان خلال مشواره مع فريق اتحاد الشرطة.

فريق الشرطة وقتها حقق فوزًا على الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه أحمد دويدار في لقاء جاء ضمن منافسات الأسبوع السابع من نسخة (2008 -2009).

- 4 تعادلات

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لم يحقق صاحب الـ64 عامًا التعادل سوى في أربع مباريات فقط أمام الأهلي كانت بدايتها مع فريق طلائع الجيش بالأسبوع الـ29 من نسخة (2007 -2008).

وفي الموسم التالي، كتب يوسف تعادله الثاني مع فريق الشرطة في مباراة انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي في إطار الجولة 22.

التعادل الثالث أمام الأهلي كان مع فريق اتحاد الشرطة أيضًا في لقاء انتهى بنتيجة التعادل السلبي ضمن الأسبوع الأول من نسخة (2010 -2011).

وفي موسم (2016 -2017) حقق يوسف التعادل السلبي الرابع له أمام الأهلي عندما كان مديرًا فنيا لفريق بتروجيت.

الفريق البترولي فرض وقتها نتيجة التعادل السلبي أمام الأهلي في لقاء جاء ضمن الأسبوع السادس من عمر المسابقة المحلية.

- سلسلة هزائم

يمتلك المدير الفني الحالي للمقاصة سجلاً سلبيًا أمام الأهلي من حيث الهزائم حيث خسر 20 مباراة في بطولة الدوري كان أولها في موسم (1999 -2000).

يوسف تلقى 5 هزائم من الأهلي مع فريقي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، وثلاث هزائم مع فريق اتحاد الشرطة وهزيمتين مع تليفونات بني سويف وهزيمة مع أندية بتروجيت وسموحة والكروم وبلدية المحلة ومصر المقاصة.

النتيجة الأثقل ليوسف عندما تلقى خلال فترة تدريبه مع الاتحاد السكندري خسارة من الأهلي بنتيجة (6-0) في إطار الجولة الثامنة من منافسات موسم (2005 -2006).