كاسياس يلمح لتغاضي الحكم عن طرد صلاح في لقاء ليفربول وبورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ألمح إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو، إلى وجود عدد من الأخطاء التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول أمس، الثلاثاء، بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأشار كاسياس في تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، إلى أنه يثق في قدرة فريقه على التعويض في مباراة الإياب.

وخسر بورتو أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية الأوروبي، حيث تقام مباراة العودة في ملعب دراجاو، بالبرتغال، يوم الأربعاء القادم.

وقال كاسياس في تغريدته: "أنا متفائل بنسبة 100%، النتيجة التي تحققت بالأبطال لا أعتقد أنها لن تمكننا من التأهل للدور المقبل".

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واختتم: "سنقاتل في المباراة المقبلة بملعب دراجاو من أجل التأهل لقبل النهائي، وأشكر جماهيرنا على مؤازرتنا في ليفربول".

وأتبع كاسياس تغريدته بصورة حملت لقطة تدخل خلالها محمد صلاح مع دانيلو في كرة مشتركة، دون أن يتخذ الحكم الإسباني ماتيو لاهوز قرارًا تجاهه.

كما وضع صورة للحارس أليسون بيكر أثناء إبعاده للكرة قبل أن ترتطم في يد ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، دون قرار تحكيمي.

الجدير بالذكر أن الصورتين اللتين وضعهما كاسياس، اعتمد خلالهما الحكم على تقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون قرار إداري في كلتيهما.