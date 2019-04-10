مفاجآت وتغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي – أيمن أشرف”رامي ربيعة” – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – جونيور أجاي”رمضان صبحي”.

خط الهجوم : وليد أزارو.