استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي – أيمن أشرف”رامي ربيعة” – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.
خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – جونيور أجاي”رمضان صبحي”.
خط الهجوم : وليد أزارو.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت وتغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.