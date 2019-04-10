أكرامي يغيب عن تدريبات الأهلي ويكتفى بالجيم

أكتفي شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران اللاعبينالغائبين عن مباراة الفريق أمام المقاصة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاصة في الثامنة مساء
ويسعي الجهاز الفني لتجهيز شريف إكرامي للمرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.
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