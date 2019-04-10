قاد اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء علىاستاد بتروسبورت.
وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس استعدادا لمواجهة المقاصة اليوم حيث ضمت قائمة الأهلي كلا من محمد الشناوي،
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات بدنية خاصة للاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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