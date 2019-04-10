منتخب الطائرة الشاطئية شابات يتوج بفضية أفريقيا ويتأهل لبطولة العالم

توج منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية شابات تحت 21 عامًا بفضية بطولة أفريقيا بعدما الهزيمة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 2/0. نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 2/0. وينجح منتخب مصر في التأهل إلى بطولة العالم والتي ستقام في تايلاند خلال شهر يونيو المقبل، بعدما احتل المركز الرابع في بطولة أفريقيا.

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