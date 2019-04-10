يحل فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً ثقيلاً على نظيرة مانشسر يونايتد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد ضفي ذهاب الدورربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد:
في حراسة المرمى: تير تشيجن خط الدفاع: ألبا، بيكية، روبيرتو خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش. الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي.
وتأهل فريق برشلونة على حساب فريق ليون الفرنسي بنتجة مباراة الذهاب والاياب5/1 للبارسا.
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