يحل فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً ثقيلاً على نظيرة مانشسر يونايتد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد ضفي ذهاب الدور

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: تير تشيجن خط الدفاع: ألبا، بيكية، روبيرتو خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش. الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي.

وتأهل فريق برشلونة على حساب فريق ليون الفرنسي بنتجة مباراة الذهاب والاياب5/1 للبارسا.