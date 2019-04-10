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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

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يحل فريق الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضيفاً ثقيلاً على نظيرة مانشسر يونايتد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد ضفي ذهاب الدور

ربع النهائي ببطولة .

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: تير تشيجن خط الدفاع: ألبا، بيكية، روبيرتو خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش. الهجوم: كوتينيو، سواريز، .

وتأهل فريق برشلونة على حساب فريق ليون الفرنسي بنتجة مباراة الذهاب والاياب5/1 للبارسا. 

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