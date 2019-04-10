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الأهلي بلا راحة عقب مباراة المقاصة استعدادًا لصن داونز

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها، السبت المقبل، في

إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام مصر المقاصة مساء،

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اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مساء، السبت المقبل.

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