الأهلي بلا راحة عقب مباراة المقاصة استعدادًا لصن داونز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها، السبت المقبل، فيإياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام مصر المقاصة مساء،
يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مساء، السبت المقبل.
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