لاسارتي يطلب تقريرًا عن حالة المصابين في الأهلي وموعد عودتهم

طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز تقرير شامل عن جميع اللاعبين المصابين من أجل الوقوف علي موعد عودتهم بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين كلا من حسام عاشور أحمد الشيخ وهشام محمد وإسلام محارب.

ويعاني عاشور من الإصابة في العضلة الضامة في حين يعاني الشيخ من الإصابة في ركبته

وهشام محمد من الإصابة في العضلة الخلفية و محارب من آلام الحوض.

في الوقت الذي ينتظر الجهاز الفني الاطمئنان بشكل كامل علي الجاهزية الفنية للثنائي شريف إكرامي ووليد سليمان من أجل إعادتهما لقائمة الفريق في المباريات.