محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى بتروسبورت

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين مساء، اليوم الأربعاء، قبل التحرك إلى ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة. التحرك إلى ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة. وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة، وإعلان تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة. يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة في الثامنة مساء، اليوم، على ستاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.

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