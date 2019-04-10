اليوم.. الإسماعيلي يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الجونة

يلتقى فريق الإسماعيلى مع الجونة فى الخامسة والنصف مساء، بملعب الجيش بالسويس، فى المواجهة المؤجلة من الأسبوع 17 من بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الدراويش صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة، إلى تعويض الخسارة من بيراميدز بثلاثة مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، واستعادة الانتصارات من جديد لمصالحة الجماهير والاستمرار فى الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.

وطالب البلجيكى سيدومير يانيفسكى لاعبيه بضرورة استمرار الروح القتالية التى ظهر عليها الفريق فى مواجهة بيراميدز الأخيرة، من أجل تحقيق الفوز فى المباريات القادمة التى يجب التعامل معها على

أنها مواجهة كؤوس، للعودة مرة أخرى للمربع الذهبى وحجز بطاقة المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل، وحذر من تكرار الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مباراة بيراميدز.

ومن المنتظر أن يخوض الدراويش المباراة بتشكيل مكون من الحارس محمد فوزى، وفى الدفاع طارق طه، ومحمد مجدى، وباهر محمدى، وأحمد أيمن، وفى الوسط محمود دونجا، ومحمود متولى، وكريم بامبو، ومحمد صادق، وعبدالرحمن مجدى، وفى الهجوم بنسون شيلونجو.

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على الجانب الآخر، يطمح الجونة

بقيادة حمادة صدقى فى استعادة الانتصارات الغائبة منذ 3 جولات بعدما تعادل الفريق الساحلى مع النجوم ومصر للمقاصة بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى.

وحذر «صدقى» لاعبيه من خطورة نزيف النقاط فى هذه المرحلة الصعبة من عمر المسابقة، مطالبا بضرورة حصد النقاط الثلاث للاستمرار فى منطقة الأمان بوسط الجدول، والابتعاد عن منطقة الخطر، حيث تراجع الفريق للمركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن إنبى أول المهددين بالهبوط.

ومن المقرر أن يخوض الجونة اللقاء بتشكيله المعتاد الذى يضم الحارس محمود الغرباوى، محمد نادى، أحمد سعيد «أوكا»، محمود الجزار، خالد صبحى، جاتوش بانوم، سيرج أكا، محمد ناجى «جدو»، إسلام عبدالنعيم، أحمد الألفى، أحمد ياسر ريان.