الليلة.. الأهلي يتطلع لتجاوز أحزانه على حساب المقاصة

يخوض فريق الأهلى فى الثامنة مساء، اليوم الأربعاء، اختبارا صعبا أمام ضيفه مصر للمقاصة على ملعب بتروسبورت فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى الممتاز لكرة القدم فى مواجهة مثيرة وصعبة فى ظل سباق الصدارة بين الأهلى والزمالك وبيراميدز بجانب سباق المربع الذهبى الذى يعد المقاصة أحد أطرافه.

ورفض اتحاد الكرة فكرة تأجيل لقاء الأهلى والمقاصة فى ظل الحاجة، لإنجاز بطولة الدورى مع الارتباط بالبطولة الأفريقية، وهو ما أكده عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 55 نقطة بقيادة مديره الفنى الأوروجويانى، مارتن لاسارتى، ويحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة بقيادة مديره الفنى، طلعت يوسف.

ويدخل الأهلى اللقاء متحديا الأحزان التى عاشها الفريق فى الأيام الماضية بعد السقوط المرير أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية دون رد فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهو ما فجر ثورة الغضب لدى جماهير النادى وإدارته وعقد محمود

الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعات عاصفة مع الجهاز الفنى واللاعبين، وأكد أنه لن يقبل أعذارا، ولن يقبل مع جماهير الأهلى سوى برد الاعتبار، وتحقيق الانتصار فى الدورى على المقاصة، وأمام صن داونز.

وتعاهد اللاعبون على فتح صفحة جديدة بداية من لقاء المقاصة، اليوم، بالدورى من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة ملاحقة الزمالك على القمة بجانب التعويض، ورد الاعتبار فى مباراة الإياب أمام صن داونز.

وأكد الأوروجويانى، مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، أنه يدرك تماما صعوبة المرحلة التى يعيشها الفريق الأحمر حاليا، ويعلم أن الفريق بحاجة لمصالحة جماهيره ورد الاعتبار بحصد الانتصارات، وضرورة التركيز فى المباريات المقبلة.

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وأضاف: مباراة المقاصة نقطة تحول مهمة لمصالحة الجماهير وعبور الأحزان، والعودة للتركيز بكل قوة، خاصة أن المواجهة صعبة وهناك طموح كبير من أجل

تحقيق الفوز من جانب الفريقين.

الأهلى يفتقد خدمات سعد سمير، وهشام محمد، وسعد سمير، وأحمد الشيخ، للإصابة بجانب التونسى على معلول والأنجولى، جيرالدو، للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، بينما يعود بعد غياب الثنائى شريف إكرامى، حارس المرمى، ووليد سليمان بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها اللاعبان وأبعدتهما فى الفترة الأخيرة.

ومن المرجح أن تشهد تشكيلة الأهلى بعض التعديلات من جانب لاسارتى الذى يبدأ على الأرجح بطريقة 4/2/3/1 بوجود الحارس محمد الشناوى، وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وأحمد فتحى، ومحمود وحيد، فى خط الدفاع، وحمدى فتحى، وصالح جمعة، وعمرو السولية، للوسط، ورمضان صبحى، والنيجيرى جونيور أجاى، ومروان محسن للهجوم.

على صعيد آخر، استعد المقاصة للقاء بعد التعادل مع المقاولون وسط حالة من التركيز فرضها طلعت يوسف، المدير الفنى، الذى عكف على متابعة اللقاء أمام صن داونز بجانب بعض مباريات الأهلى بالدورى.

ويغيب عن المقاصة مدافعه أحمد عبدالعزيز مودى للإيقاف، ويعتمد طلعت يوسف على تشكيلة تضم الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، وأمامه الرباعى طه عادل، ومحمد دبش، ومحمد تونى، ومحمد دسوقى، للدفاع، وصلاح ريكو، ومصطفى شبيطة، ورجب عمران للوسط، وميدو جابر، والملجاشى بولان فوافى، والغانى جون أنطوى للهجوم.