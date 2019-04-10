برشلونة يحل ضيفًا ثقيلا على مانشستريونايتد والغيابات تحاصر يوفنتوس أمام أياكس

يترقب عشاق الكرة العالمية، موقعتين من العيار الثقيل في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، حيث يحل العملاق الإسباني برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد في معقله «أولد ترافورد»، فيما يستضيف أياكس أمستردام فريق يوفنتوس الإيطالي على ملعب «يوهان كرويف»، ضمن لقاء الذهاب بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة الشياطين مع البلوجرانا على مسرح الأحلام، هي الخاطفة للأنظار وتندرج هذه المواجهة في إطار عصيب بعض الشيء خاصة وأنّ أبناء المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير تكبدوا 3 هزائم في آخر 4 مباريات خاضوها، وهو ما كلفهم الخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على يدي ولفرهامبتون (2-1).

ولم يتبق لمانشستر غير واجهة الدوري محلياً للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل والواجهة القارية التي تقترح أمامهم عقبة كبيرة اسمها برشلونة.

وينتظر أن يدفع سولسكاير بالتشكيل التالي: ديفيد دى خيا في حراسة المرمى، وخط الدفاع: يونج - سمولينج - لينديلوف - لوك شو، وفي خط الوسط: فريد - ماكتومناى - بوجبا – دالوت، وفي خط الهجوم: لوكاكو – لينجارد.

في المقابل، يدخل النادي الكتالوني موقعة الذهاب وهو في أحسن أحواله خاصة بعد تمكنه من توسيع فارق النقاط مع ملاحقه المباشر في الليجا أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة كاملة بعد التغلب عليه في آخر جولة (2-0)، وهو ما

يعني بنسبة كبيرة تأمينه للقب الدوري.

ويتفرغ برشلونة بتركيز أكبر للمسابقة الأوروبية الأهم والتي تعد أحد أهم أهداف الـ«بلوجرانا»، وهو المتحصل على لقبها 5 مرات.

حوار دوري الأبطال بين الناديين يظل مشوقاً بعيداً عن منطق الترشيحات وميزان الأفضلية، وهو ما أثبته يونايتد في الدور ثمن النهائي عندما قلب تأخره (2-0) ذهاباً على ملعبه أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان إلى فوز دراماتيكي وتأهل مثير إياباً بافلوز (3-1) في معقل «بارك دي برانس» بالذات.

إلا أنّ المنافس هذه المرة هو برشلونة صاحب التاريخ العريق في المسابقة والذي يقدّم موسماً تاريخياً بكل المقاييس مع مدربه إرنستو فالفيردي، حيث يتزعم الليجا بفارق مريح وبلغ نهائي كأس الملك حيث سيواجه فالنسيا في 25 مايو المقبل.

ويبدو برشلونة أنه مرشح لإعادة إنجاز مدربه السابق بيب جوارديولا الذي حقق سداسية تاريخية، ويكفي أن نقول بأنّ البرسا لم يذق طعم الهزيمة لـ16 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

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وينتظر أن يعتمد فالفيردي على تشكيل مكون من: تير شتيجن في حراسة المرمى، وخط الدفاع: سيرجى روبرتو، لينجليت، بيكيه، جورى البا، وخط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر، وفي الهجوم: كوتينيو، ميسى،

سواريز.

وفي نفس الجولة، يحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس في ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام فى مواجهة قوية بين الفريقين.

ويدخل الضيوف بمعنويات عالية، بعدما حقق البيانكونيري فوزًا في مباراته الأخيرة على حساب فريق ميلان بهدفين مقابل هدف، بالدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة.

ويفتقد يوفنتوس في اللقاء القادم في دوري الأبطال ضد أياكس الخماسي ماتيا برين أندريا بارزالي وكوادرادو ودوجلاس كوستا ومارتن كاسيرس بداعي الإصابة، بالإضافة إلى نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته التي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيعتمد على تشيزني في حراسة المرمى، وبونوتشي بجانب روجاني وساندرو وكانسيلو، وفي الوسط بليز ماتويدي - إيمري تشان - رودريجو بينتانكور، أما في الهجوم فسيتواجد بيرنارديسكي لتعويض غياب البرتغالي بجانب ماريو ماندذوكيتش باولو ديبالا .

فيما يدخل أياكس هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق فيليم تيلبورج برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الهولندي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن ينتزع الصدارة مؤقتا، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني.

سيكون أياكس كاملًا بكل قوته الضاربة أمام يوفنتوس، ولن يفتقد فريق العاصمة أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيواصل المدرب الهولندي إريك تين هاج الاعتماد على الطريقة المعتاد عليها في الدوري، وسيعتمد على دالي بليند، ماتايس دي ليخت في قلب الدفاع، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي ديفيد نيريس وحكيم زياش بجانب دوشان تاديتش.