رياضة | الألفي : سعيد بأداء لاعبات الأهلي أمام هليوبوليس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألفي : سعيد بأداء لاعبات الأهلي أمام هليوبوليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعرب إيهاب الألفي المدير الفني لفريق الكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادته بأداء لاعبات الفريق أمس في مواجهة هليوبوليس في بطولة دوري السوبر .

وقال الألفي إن لاعبات الأهلي يقدمن مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية في ظل ضغط المباريات وتعدد المشاركة في البطولات .

وأضاف الالفي ان لاعبات الأهلي استحققن الفوز بنتيجة وفارق نقاط كبيرين لانهن كن في قمية التركيز متمنيا استمرار هذه العروض في الفترة المقبلة .

وفازت سيدات سلة الأهلي على هليوبوليس أمس الثلاثاء بنتيجة ٨٣-٤٩ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على الصالة المغطاة بستاد القاهرة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السوبر بنتيجة ١٤-١٤، ٤١-٢٧، ٦٣-٣٥، ٨٣-٤٩.