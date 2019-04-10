رياضة | أهلي ٩٩ يواجه إنبي غداً في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٩٩ يواجه إنبي غداً في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» غداً الخميس فريق إنبي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٣٠ من بطولة الجمهورية.

الأهلي كان قد تعادل مع النجوم سلبياً في الجولة السابقة، لذلك يأمل في حصد الثلاث نقاط من مباراته أمام إنبي، كما فعلها في الدور الأول عندما فاز على الفريق البترولي بهدفين لهدف في ملعبه.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد ٥٨ نقطة، بفارق ٩ نقاط عن الإسماعيلي المتصدر، والذي يمتلك ٦٧ نقطة، وذلك قبل ٥ جولات على نهاية الموسم.

وفاز الأهلي هذا الموسم في ١٧ مباراة وتعادل في ٧، وخسر في ٤ مباريات، مسجلاً ٥٨ هدفاً، بينما تلقت شباكه ٢٨ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.