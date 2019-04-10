رياضة | أهلي ٢٠٠٢ يواجه الغابة غداً في بطولة القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠٢ يواجه الغابة غداً في بطولة القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ غداً الخميس مع ضيفه الغابة، في المباراة التي تجمعهما غداً الخميس، ضمن الجولة ٢١ وقبل الأخيرة من بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

الأهلي يدخل المباراة وهو يمتلك ٤٢ نقطة، من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في ٩ مباريات، بينما لم يتلق أي هزيمة.

وتعادل الأهلي مع المقاولون ١ - ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبياً، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ - ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ - ٢، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وحلوان القبلية ٥ - ١، والحديد والصلب ١٠ - ١، والغابة ٦ - صفر، والمجموعات العلمية ١٠ - ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبياً، وفاز على مصر الجديدة ٥ - صفر، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على شباب زينهم ٧ - صفر، ثم تعادل مع دجلة ٢ - ٢، ومع النحوم صفر - صفر، ومع الزمالك ٢ - ٢، وفاز على حلوان القبلية ٣ - ٢، وعلى الحديد والصلب ٦ - ١، مسجلاً ٧٠ هدفاً مقابل ١٦ هدفاً في شباكه.

ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.