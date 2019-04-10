رياضة | اليخاندرو يقود تدريبات لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليخاندرو يقود تدريبات لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس استعدادا لمواجهة المقاصة اليوم حيث ضمت قائمة الأهلي كلا من محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.