رياضة | ريال مدريد ينتقم من رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينتقم من رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعد نادي ريال مدريد الإسباني خطة جديدة للانتقام من كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بعد رحيله عن النادي في الصيف الماضي.
ووفقا لما نشره موقع الدون بالدون الإسباني، أن ريال مدريد يجهز خطته للانتقام من رونالدو عن طريق خطف صفقة قوية من داخل يوفنتوس الإيطالي.
ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع مويس كين مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 19 عاماً بعد تألقه خلال الفترة الماضية وتسجيله للعديد من الأهداف سواء مع المنتخب الإيطالي أو مع السيدة العجوز.
وطلب زيدان المدير الفني للريال من بيريز رئيس النادي سرعة التعاقد مع مهاجم مميز خلال وبالرغم من اتجاه النادي في البداية للتعاقد مع لوكا يوفيتش لكن هناك شكوك في الصفقة بسبب التكلفة الباهظة.
ولذلك اتجه الريال للتفكير في التعاقد مع كين من يوفنتوس والذي ستكون تكلفة صفقته أقل من الصربي يوفيتش والذي يبلغ سعره 60 مليون يورو.