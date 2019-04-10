رياضة | أبوريدة ينهي أزمة الإعلام المصري في قرعة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة ينهي أزمة الإعلام المصري في قرعة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية المشكلة الخاصة باعتماد دخول وسائل الإعلام المصرية لحفل مراسم قرعة البطولة المقرر اقامتها مساء يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على القائمة التي تقدمت بها اللجنة الإعلامية للبطولة بالتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين بالكامل ، إضافة إلى ما سبق منحه من موافقات للصحفيين المصريين العاملين في وسائل إعلام أجنبية.

وأكد المهندس هاني أبو ريدة تقديره وتقدير الاتحاد الإفريقي للصحفيين المصريين وجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لدورها الكبير المنتظر منها لإنجاح البطولة.