رياضة | دعوة ضيوف وتوريه وسونج وحجي لحضور قرعة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوة ضيوف وتوريه وسونج وحجي لحضور قرعة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩ التي ستقام بمصر، الدعوة إلى عدد من أساطير اللعبة على الصعيد القاري، لحضور حفل قرعة البطولة الذي سيقام مساء الجمعة المقبل، تحت سفح الأهرامات.

وتقيم اللجنة المنظمة حفل افتتاح البطولة بالتعاون مع شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، والتي تعمل على خروج الحفل في أبهى صوره، ليعكس مدى قوة مصر في تنظيم أي حدث على الصعيدين القاري والعالمي.

وتم توجيه الدعوة إلى أسطورة كوت ديفوار يايا توريه، والنجم المغربي مصطفى حجي، والأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكي، بالإضافة إلى الأيقونة السنغالية الحاج ضيوف، ومدافع الكاميرون التاريخي ريجوبير سونج، بالإضافة للعديد من نجوم كرة القدم في مصر والعالم.