رياضة | إيتو يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

قال الكاميروني صامويل إيتو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق البارسا لبطولات في حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان إيتو تدرب تحت قيادة جوارديولا في نادي برشلونة في الفترة من عام 2008 حتى عام 2010 ونجح خلالها إيتو في حصد السداسية الشهيرة في عام 2009.

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وتحدث إيتو لشبكة Bein Sports الرياضية القطرية قائلًا: قلت لجوارديولا بأنك ستعتذر لي لأنني أنا من ساهمت في نجاحات برشلونة وليس ليونيل ميسي.

وأضاف إيتو: يمكنك أن تسأل أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز من هو الأفضل بيني وبين ميسي في تلك الفترة، لقد كان عهدي وجوارديولا اعتذر لي بالفعل بعد ذلك.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تولى تدريب برشلونة في الفترة من عام 2008 حتى عام 2012، ونجح خلال 4 سنوات في الفوز بـ 3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب للسوبر الإسباني ولقبين للسوبر الأوروبي ولقبين في دوري الأبطال ولقبين في كأس العالم للأندية