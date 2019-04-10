رياضة | سولسكير يجهز مفاجأة لإيقاف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكير يجهز مفاجأة لإيقاف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستقبال نظيره فريق برشلونة مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى أن أحد أكبر العوائق التى تواجه المدرب النرويجي سولشاير في مباراة اليوم بصرف النظر عن خط الوسط المصاب - هو كيفية التعامل مع ميسي.

وألمحت الصحيفة البريطانية، أن فيرجسون المدرب المعتزل عن نادي مان يونايتد ليدة خبرة سابقة بمواجهة ميسي حيث خسر أمامه في نهائيات دوري أبطال أوروبا 2009 و 2011.

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وأضافت الصحيفة، أن فيرجسون بعد هذه الهزيمة التي كانت في ملعب ويمبلي عام 2011 ، اعتقد فيرجسون أنه قد توصل في النهاية إلى طريقة لتقليل تهديد ميسي عن طريق الدفع بأكثر من لاعب حوله.

وكتب فيرجسون في سيرته الذاتية لعام 2013: من أجل إيفاف ميسي عليك أنت تبعده عن منطقة الوسط تماما، وتجعل أكثر من لاعب حوله.

وأضاف: فأنك إذا جعلت يبتعد عن الوسط، وذهب إلى الجناح أو الجانب الملعب فأنك أحكمت خطورته.