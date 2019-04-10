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رياضة | سولسكير يجهز مفاجأة لإيقاف ميسي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكير يجهز مفاجأة لإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر يونايتد لاستقبال نظيره فريق مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة .

وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى أن أحد أكبر العوائق التى تواجه المدرب النرويجي سولشاير في مباراة اليوم  بصرف النظر عن خط الوسط المصاب - هو كيفية التعامل مع ميسي.

 وألمحت الصحيفة البريطانية، أن فيرجسون المدرب المعتزل عن نادي مان يونايتد ليدة خبرة سابقة بمواجهة ميسي حيث   خسر أمامه في نهائيات دوري أبطال أوروبا 2009 و 2011.

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وأضافت الصحيفة، أن فيرجسون بعد هذه الهزيمة التي كانت في ملعب ويمبلي عام 2011 ، اعتقد فيرجسون أنه قد توصل في النهاية إلى طريقة لتقليل تهديد ميسي عن طريق الدفع بأكثر من لاعب حوله.

 وكتب فيرجسون في سيرته الذاتية لعام 2013:  من أجل إيفاف ميسي عليك أنت تبعده عن منطقة الوسط تماما، وتجعل أكثر من لاعب حوله.

وأضاف: فأنك إذا جعلت يبتعد عن الوسط، وذهب إلى الجناح أو الجانب الملعب فأنك أحكمت خطورته.

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