رياضة | ميلان يحفز مهاجمه للتفوق على كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يحفز مهاجمه للتفوق على كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحفز إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك، لتحقيق رقم فريد في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن جاتوزو تحدى كريستوف بيونتيك لكسر الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والخاص بتسجيل أكبر عدد من الأهداف كلاعب أجنبي في الموسم الأول بالكالتشيو.

وقال جاتوزو لبيونتيك "آمل أن تحصل على الرقم القياسي من كريستيانو رونالدو، كأفضل أجنبي يسجل أهدافًا في السنة الأولى بالدوري الإيطالي، لأنك تستحق ذلك".

وأضاف مدرب ميلان: "كي يحصل بيونتيك على هذا الرقم القياسي، يجب على الفريق بأكمله أن يعمل بجد، ولا يعود الأمر إلى اللاعب فقط".

ويحتل كريستوف بيونتيك، صدارة هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 21 هدفًا، بالتساوي مع فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا، بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو (19 هدفًا).

بول بوجبا والرحيل عن مانشستر يونايتد

أخطر الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدارة النادي برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم.

وينتهي عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم بعد المقبل، إلا أنه يحظى باهتمام ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في التعاقد معه في الصيف المقبل.

ووفقا لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن بول بوجبا تواصل مع إدارة النادي الإنجليزي من أجل إبلاغها برغبته في الرحيل عن النادي في الصيف المقبل، وهو ما يزيد من احتمالية رحيله.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق العاصمة الإسبانية، قد تحدث عن ترحيبه بالتعاقد مع بوجبا في حالة رحيله عن مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد لن يوافق على التنازل عن لاعبه الفرنسي في الصيف المقبل دون الحصول على 180 مليون يورو على أقل تقدير.

إيتو يتحدى: إنجازات برشلونة بفضلي وليس بسبب ميسي

كشف صامويل إيتو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق عن أنه ساهم في إنجازات الفريق أكثر من ليونيل ميسي في الفترة من 2008 إلى 2010 تحت قيادة بيب جوارديولا.

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وقال إيتو لبي إن سبورتس القطرية: "قلت لجوارديولا بأنك ستعتذر لي لأنني أنا من ساهمت في نجاحات برشلونة وليس ليونيل ميسي".

وأضاف إيتو: "يمكنك أن تسأل أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز من هو الأفضل بيني وبين ميسي في تلك الفترة.. لقد كان عهدي وجوارديولا اعتذر لي بالفعل بعد ذلك".

نجوم برشلونة يرفضون جريزمان

رفض نجوم نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب وسط أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة LARGUERO أن لاعبي برشلونة يرفضون فكرة التعاقد مع جريزمان مشيرة إلى أن تصريحات كارليس ريكساش، مستشار رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والذي أكد بشكل قاطع التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

وقال ريكساش: "لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك لأن هذا المهاجم الفرنسي سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكتالوني، لكنه في النهاية فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.. القطار يمر لمرة واحدة في الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر".

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".