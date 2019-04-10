رياضة | ميسي عقدة الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال

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يستعد فريق برشلونة الإسبانية لمواجهة فريق مانشستر يونايتد اليوم الاربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاولد ترافورد.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي هو سلاح برشلونة لعبور مانشستر يونايتد في ربع نهائي البطولة كونه واحد من اللاعبين الأكثر تسجيلاً في شباك الاندية الانجليزية.

ويعد ميسي عقدة واضحة عند الاندية الإنجليزية بعدما سجل أكبر عدد من الأهداف في شباكهم خلال بطولة دوري أبطال أوروبا وحقق أكبر عدد من الانتصارات.

واجه ميسي 6 أندية إنجليزية ولعب أمام اليونايتد 4 مباريات وسجل هدفين في 2009 و2011، فيما كان مجموع المباريات 32 وسجل برشلونة 22 هدفا.

وكان فريق ارسنال هو صاحب الشباك الاكثر استقبالا للاهداف لبرشلونة بواقع 9 أهدف في ستة مباريات ويأتي بعده مانشتسر سيتي والذي استقبل 6 أهداف في ستة مباريات.