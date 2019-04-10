رياضة | هازارد يخون تشيلسي ويقدم فرصة ذهبية لريال مدريد

وأوضحت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن إدين هازارد لا يعتزم تجديد عقده مع تشيلسي الذي سينتهي في صيف 2020 ، حتى لو قام البلوز بتعقيد مفاوضاته مع ريال مدريد.

ينتهي عقد هازارد البالغ من العمر 28 عامًا في نهاية الموسم المقبل ، وبدون تمديد إضافي ، ولا يريد اللاعب البلجيكي تجديد عقده ، وهي خطوة من المحتمل أن تجبر البلوز على بيعه هذا الصيف في نهاية الأمر خوفًا من رحيله في صيف 2020 مجانًا.

ريال مدريد هو الوجهة الأكثر احتمالًا للاعب هازارد ، فقد أجبر هازارد ناديه الحالي على التفاوض مع عملاق إسبانيا ريال مدريد برفضه توقيع أي صفقة جديدة.

تشيلسي يريد 100 مليون جنيه إسترليني للسماح لهازارد بالرحيل هذا الصيف ، ومع ذلك ، الآن وبعد أن أشار هازارد إلى أنه سيرفض التوقيع على عقد جديد ، سيتم إجبار البلوز على التفاوض مع فريق زين الدين زيدان من أجل تجنب رحيله مجانًا في العام المقبل.