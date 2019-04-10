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رياضة | هازارد يخون تشيلسي ويقدم فرصة ذهبية لريال مدريد

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البلجيكي إدين هازارد جناح تشيلسي ليس لديه أي نية لتوقيع عقد جديد مع البلوز من أجل المضي قدمًا للانتقال إلى الإسباني.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن إدين هازارد لا يعتزم تجديد عقده مع تشيلسي الذي سينتهي في صيف 2020 ، حتى لو قام البلوز بتعقيد مفاوضاته مع ريال مدريد.

ينتهي عقد هازارد البالغ من العمر 28 عامًا في نهاية الموسم المقبل ، وبدون تمديد إضافي ، ولا يريد اللاعب البلجيكي تجديد عقده ، وهي خطوة من المحتمل أن تجبر البلوز على بيعه هذا الصيف في نهاية الأمر خوفًا من رحيله في صيف 2020 مجانًا.

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ريال مدريد هو الوجهة الأكثر احتمالًا للاعب هازارد ، فقد أجبر هازارد ناديه الحالي على التفاوض مع عملاق إسبانيا ريال مدريد برفضه توقيع أي صفقة جديدة.


تشيلسي يريد 100 مليون جنيه إسترليني للسماح لهازارد بالرحيل هذا الصيف ، ومع ذلك ، الآن وبعد أن أشار هازارد إلى أنه سيرفض التوقيع على عقد جديد ، سيتم إجبار البلوز على التفاوض مع فريق زين الدين زيدان من أجل تجنب رحيله مجانًا في العام المقبل.

يرى زيدان أن هازارد لاعب يحتمل أن يسجل 20 هدفًا لكل موسم ، كما أن صانع ألعاب ليل السابق يرى أن هذا الصيف هو فرصته الأخيرة للقيام بنقل كبير إلى برنابيو.

ويعيش هازارد موسم استثنائي حيث شارك بشكل مباشر في 31 هدفًا في 42 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في جميع المسابقات ، وسجل 19 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم.

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