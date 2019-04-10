رياضة | راكيتيتش يسطر التاريخ في المسابقات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يسطر التاريخ في المسابقات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني لتسجيل رقماً قياسياً بالمشاركات الأوروبية خلال لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره برشلونة مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأولد ترافورد في مدينة مانشستر.

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افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن راكيتيتش يستعد لخوض مباراته رقم 100 في المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 99 لقاء سابق مع كافة الأندية التي لعب معها.

شارك راكيتيتش في 63 مباراة بدوري أبطال أوروبا فيما خاض 14 لقاء بالدوري بكأس الاتحاد الأوروبي و21 مباراة بالدوري الأوروبي بالنسخة الجديدة بالإضافة إلى السوبر الأوروبي مباراة واحدة.

ويعتبر راكتيتيش واحد من الأسماء التي يعتمد عليها فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بعدما شارك في 45 مباراة هذا الموسم من أصل 48 لقاء.