رياضة | كارفاخال يوجه رسالة لزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال يوجه رسالة لزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعي داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني لإقناع زين الدين زيدان بالاعتماد عليه في المباريات القادمة بالدوري الإسباني.
وبالرغم من أن حافز ريال مدريد ضئيل هذا الموسم إلا أن هناك بعض اللاعبين يحلمون بالفرصة أحدهم داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق والذي عاد مجددا للتدريبات.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن كارفاخال يستعد للقتال داخل ريال مدريد من أجل المشاركة أساسياً في لقاء ليجانيس المقبل يوم الاثنين.
واضافت الصحيفة أن كارفاخال بعد عودته من الإصابة على مستوي الفخذ الأيمن والتي تعرض لها خلال مرحلة خروج المغلوب أمام أياكس يسعي بكل قوة لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.
وسيحاول كارفاخال إثبات نفسه أمام زيدان وأنه لا يزال اللاعب الرئيسي في هذا المركز الذي كان شريك قوي في إنجازات الأبطال الثلاثة.