الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | كارفاخال يوجه رسالة لزيدان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال يوجه رسالة لزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني لإقناع زين الدين زيدان بالاعتماد عليه في المباريات القادمة بالدوري الإسباني.

وبالرغم من أن حافز ضئيل هذا الموسم إلا أن هناك بعض اللاعبين يحلمون بالفرصة أحدهم داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق والذي عاد مجددا للتدريبات.

Advertisements

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن كارفاخال يستعد للقتال داخل ريال مدريد من أجل المشاركة أساسياً في لقاء ليجانيس المقبل يوم الاثنين.

واضافت الصحيفة أن كارفاخال بعد عودته من الإصابة على مستوي الفخذ الأيمن والتي تعرض لها خلال مرحلة خروج المغلوب أمام أياكس يسعي بكل قوة لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

وسيحاول كارفاخال إثبات نفسه أمام زيدان وأنه لا يزال اللاعب الرئيسي في هذا المركز الذي كان شريك قوي في إنجازات الأبطال الثلاثة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا