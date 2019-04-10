رياضة | برشلونة يجهز مفاجأة أمام اليونايتد.. فالفيردي كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز مفاجأة أمام اليونايتد.. فالفيردي كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة الإسبانية لمواجهة فريق مانشستر يونايتد اليوم الاربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاولد ترافورد.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب برشلونة يجهز مفاجأة في التشكيلة الاساسية بالاعتماد على فيدال على حساب آرثر ميلو.

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ويفكر فالفيردي بالاستعانة بخدمات فيدال بالرغم من عدم مشاركته في مباراة اتلتيكو مدريد وسيكون على حساب آرثر ميلو ليشارك في التشكيلة الاساسية بجانب الثنائي بوسكيتس وراكيتيتش.

ومن المتوقع أن يحصل عثمان ديمبلي على المشاركة اليوم ولكن تشير كافة التوقعات لجلوسه على مقاعد البدلاء منذ البدابة وقد يتم الاستعانة بخدماته في الشوط الثاني حال سير اللقاء.