انت الان تتابع تفاصيل خبر رفاق "صلاح" على مشارف نصف نهائي "أبطال أوروبا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 11:58 صباحاً - اقترب نادي ليفربول الإنجليزي بشدة من بلوغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه المستحق على ضيفه بورتو البرتغالي (2-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على استاد "أنفيلد"، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة القارية.

ويحتاج رفاق النجم المصري التعادل بأي نتيجة إياباً، وحتى الخسارة بفارق من أجل ضمان العبور إلى "المربع الذهبي"؛ أملاً في تكرار سيناريو النسخة الماضية بالوصول إلى المباراة الختامية.

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لم يمهل ليفربول ضيفه البرتغالي أي دقيقة لالتقاط أنفاسه مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وهو ما تحقق في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا.

وعزز المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تقدم "الريدز" بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ26، لتنتهي المباراة الأوروبية على هذه النتيجة بثنائية دون رد.

وفي حال نجح ليفربول في بلوغ الدور نصف النهائي، فإنه سيكون على موعد مع مواجهة مرتقبة؛ إذ سيُلاقي المتأهل من موقعة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.