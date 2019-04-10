انت الان تتابع كاسياس يتحدى ليفربول للوصول لنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

إيكر كاسياس

أبدى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، استياءه من خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، بثنائية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تأهل فريقه لنصف النهائي ما زال ممكنا، علما أن لقاء الإياب سيقام في ملعب دراجاو، الأربعاء المقبل. وقال كاسياس: "أنا متفائل، فوفقا للنتائج التي تحققت في ثمن النهائي، الأمور ما زالت ممكنة، سنقاتل من أجل التأهل للدور التالي. أمامنا سبعة أيام للاستعداد لمباراة الإياب، وعلينا أيضا التفكير في مباراة الدوري لأننا ننافس على الصدارة، لكني واثق بأننا سنحاول تقديم أداء أفضل في العودة".

وواصل كاسياس: "علينا أن نتحلى بالشجاعة والجرأة إذا أردنا الوصول لنصف النهائي. يمكننا إلحاق الضرر بالخصم بهذه الطريقة، كما أننا سنستعيد بعض اللاعبين في الإياب. نحن نتميز بالكرات الثابتة، وعلينا أن نلعب كما فعلنا أمام روما. يجب أن نستغل كل الفرص المتاحة". وأبدى صاحب الـ37 عامًا حزنه لعدم قدرة فريقه على

وواصل كاسياس: "علينا أن نتحلى بالشجاعة والجرأة إذا أردنا الوصول لنصف النهائي. يمكننا إلحاق الضرر بالخصم بهذه الطريقة، كما أننا سنستعيد بعض اللاعبين في الإياب. نحن نتميز بالكرات الثابتة، وعلينا أن نلعب كما فعلنا أمام روما. يجب أن نستغل كل الفرص المتاحة".

وأبدى صاحب الـ37 عامًا حزنه لعدم قدرة فريقه على تسجيل أي هدف في اللقاء، قائلا: "لست سعيدا بالنتيجة، لكني أعلم جيدا قيمة لاعبي الفريق، وقدرتهم على العودة. لو كنا امتلكنا الكرة بشكل أكبر، لكانت ستتاح فرص أكثر للتسجيل".

وعن اللفتة الطيبة من جماهير ليفربول التي قابلته بحفاوة كبيرة، قال كاسياس: "يجب أن أشكرهم، لأن أي لفتة طيبة من الجماهير لأحد لاعبي المنافس، تترجم جيدا قيمة هذه الجماهير. في كل مرة كنت آتي فيها إلى هنا، كانت الجماهير تعاملني بطريقة طيبة، وبأدب كبير".

