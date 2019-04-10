انت الان تتابع المقاصة بوابة الأهلي للاستفاقة من فضيحة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري موسم (2018- 2019). يدخل الأهلي تلك المباراة وفي جعبته 55 نقطة محتلا وصافة الدوري، وحصدها من 24 لقاءً، فاز في 17 وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفا، واستقبلت شباكه 15، وفي المقابل يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة، حصدها من 11 انتصارا و7 تعادلات، بينما نال 9 هزائم، كما سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه مثلها تماما.

Advertisements

وتعد هذه المباراة هي "البروفة" الأخيرة للأهلي قبل موقعة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة المُذلة التي تلقاها المارد الأحمر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة. ويسعى مارتن لاسارتي خلال مباراة المقاصة للوقوف على التشكيل الأمثل الذي يستطيع من خلاله استعادة هيبة الفانلة