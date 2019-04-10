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جهاد جريشة حكمًا لقمة أهلي جدة والهلال في كأس زايد

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١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

جهاد جريشة

جهاد جريشة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الحكم المونديالي جهاد جريشة لإدارة مباراة إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية على كأس الشيخ زايد، بين أهلي جدة والهلال السعوديين، والمقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، مساء الإثنين المقبل، في تمام الساعة 7:45، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بانتصار الزعيم في الرياض بهدف دون رد، أحرزه جوناثان سوريانو، في 17 مارس الماضي، على استاد جامعة الملك سعود.

ويساعد جريشة مواطنه تحسين أبو السادات، بجانب السوداني وليد أحمد، بينما يقوم الأردني أحمد يعقوب بمهام الحكم الرابع، ويتولى الثنائي الإماراتي عادل النقبى وحمد علي مسؤولية تقنية الفيديو. جريشة حكمًا لأهلي جدة والهلال في البطولة العربية pic.twitter.com/F51FLEuTtS — EFA.eg (@EFA) April 10, 2019 وشهدت

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ويساعد جريشة مواطنه تحسين أبو السادات، بجانب السوداني وليد أحمد، بينما يقوم الأردني أحمد يعقوب بمهام الحكم الرابع، ويتولى الثنائي الإماراتي عادل النقبى وحمد علي مسؤولية تقنية الفيديو.

— EFA.eg (@EFA)


وشهدت مباراة الذهاب جدلا كبيرا، حيث قال عبد الله بترجي، رئيس أهلي جدة، إن حكم اللقاء ضاعف من صعوبة المواجهة، معلنًا استعداده للتكفل بالقيمة المالية للحكام الأجانب، مضيفا: "نفس السيناريو التحكيمي، الحكم ذهب عدة مرات لرؤية اللقطات، ولم يقرر أي شيء".

وواصل رئيس أهلي جدة: "أتعجب من عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو في لقطة هدف الهلال، الذي أرى عدم صحته. بالتأكيد مثل هذه القرارات تؤثر فى نتيجة اللقاء، أتمنى في مباراة الإياب أن يكون التحكيم لائقا".

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