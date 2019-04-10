انت الان تتابع جهاد جريشة حكمًا لقمة أهلي جدة والهلال في كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

جهاد جريشة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الحكم المونديالي جهاد جريشة لإدارة مباراة إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية على كأس الشيخ زايد، بين أهلي جدة والهلال السعوديين، والمقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، مساء الإثنين المقبل، في تمام الساعة 7:45، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بانتصار الزعيم في الرياض بهدف دون رد، أحرزه جوناثان سوريانو، في 17 مارس الماضي، على استاد جامعة الملك سعود.

ويساعد جريشة مواطنه تحسين أبو السادات، بجانب السوداني وليد أحمد، بينما يقوم الأردني أحمد يعقوب بمهام الحكم الرابع، ويتولى الثنائي الإماراتي عادل النقبى وحمد علي مسؤولية تقنية الفيديو. جريشة حكمًا لأهلي جدة والهلال في البطولة العربية pic.twitter.com/F51FLEuTtS — EFA.eg (@EFA) April 10, 2019 وشهدت

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