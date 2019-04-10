انت الان تتابع محمد معروف حكمًا لموقعة الأهلي ومصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

الأهلي - مصر المقاصة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو الجبلاية، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز (2018- 2019). وقالت اللجنة إن إبراهيم نور الدين سيقود لقاء الإسماعيلي أمام الجونة، والذي سيقام في تمام الساعة 5:30 مساءً، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجل من الجولة السابعة عشرة. ويعاون نور الدين الثنائي سامي هلهل ورجب محمد، بينما سيكون محمد السيد سليمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد يوسف ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

كما أعلنت اللجنة أن الدولي محمد معروف سيقود لقاء النادي الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة، والمقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين. ويعاون محمد معروف الثنائي سمير جمال وهاني عبد الفتاح، بينما سيكون أحمد عبد الله حكمًا رابعًا،

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