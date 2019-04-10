انت الان تتابع كلوب يشدد على صعوبة لقاء العودة أمام بورتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

يورجن كلوب

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، مؤكدا استحقاقه إياه، علمًا أن لقاء الإياب سيقام بملعب دراجاو، الأربعاء المقبل. وقال كلوب: "لقد كانت مباراة جيدة، سيطرنا على اللعب معظم الوقت، واستحققنا النتيجة، ودافعنا بكل قوة أمام هجماتهم المرتدة. النتيجة (2-0) ما زالت قريبة، وعلينا القتال في لقاء العودة من أجل التأهل".

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وأوضح المدرب الألماني: "كنت أتمنى خلق مزيد من الفرص في الشوط الثاني، لكن هذا لم يحدث، وأريد أن أوجه التحية لقائد الفريق جوردان هيندرسون. إنه لاعب رائع، ومن الواضح أنه يحب مركزه، لم يشارك فيه منذ 3 مواسم ونصف الموسم، وعندما شارك قدم أداءً رائعا". وواصل يورجن كلوب: "نابي كيتا أيضًا كان رائعًا، تطور دقيقة