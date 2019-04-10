بوكيتينو يصدم جماهير توتنهام بشأن إصابة كين

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١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
هاري كين
أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، على ملعب توتنهام الجديد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن مباراة الإياب ستقام على ملعب الاتحاد، الأربعاء المقبل. وقال بوكيتينو، في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "كانت مباراة لا تُصدق، مباراة صعبة للغاية، لكن الخصم لا يزال مانشستر سيتي، ولدينا القسم الثاني من المواجهة، نحن سعداء لأننا أظهرنا جودة عالية، الأداء كان جيدا لكن هناك 90 دقيقة ما زالت متبقية".
وأشار ماوريسيو بوكيتينو إلى أهمية ركلة الجزاء التي أنقذها قائد الفريق الدولي الفرنسي هوجو وريس بقوله: "التصدي لركلة الجزاء منحنا -في رأيي- الإيمان بأنفسنا. أعتقد أن هناك إيجابيات أكثر ظهرت بعد الركلة". لكن أفراح توتنهام بالفوز عكرتها الإصابة المزعجة التي تعرض لها المهاجم هاري كين، وأخرجته من الملعب
لكن أفراح توتنهام بالفوز عكرتها الإصابة المزعجة التي تعرض لها المهاجم هاري كين، وأخرجته من الملعب في وقت مبكر من الشوط الثاني، وتبدو الإصابة خطيرة وفقا لتصريحات بوكيتينو، الذي قال: "نحتاج لأن نتفقد الإصابة، تبدو الإصابة نفسها في الكاحل (التي تعرض لها مطلع العام الجاري). إنه أمر حزين للغاية ومحبط جدا. سنفتقده، ربما لنهاية الموسم".
وتابع ماوريسيو بوكيتينو: "إنه أمر مقلق لنا، ونأمل ألا تكون مشكلة كبيرة، إذ لا يوجد وقت كبير للتعافي. لقد التوى كاحله، ولهذا سنرى كيف ستكون ردة فعله في الساعات القليلة المقبلة".
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