انت الان تتابع بوكيتينو يصدم جماهير توتنهام بشأن إصابة كين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

هاري كين

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، على ملعب توتنهام الجديد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن مباراة الإياب ستقام على ملعب الاتحاد، الأربعاء المقبل. وقال بوكيتينو، في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "كانت مباراة لا تُصدق، مباراة صعبة للغاية، لكن الخصم لا يزال مانشستر سيتي، ولدينا القسم الثاني من المواجهة، نحن سعداء لأننا أظهرنا جودة عالية، الأداء كان جيدا لكن هناك 90 دقيقة ما زالت متبقية".

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وأشار ماوريسيو بوكيتينو إلى أهمية ركلة الجزاء التي أنقذها قائد الفريق الدولي الفرنسي هوجو وريس بقوله: "التصدي لركلة الجزاء منحنا -في رأيي- الإيمان بأنفسنا. أعتقد أن هناك إيجابيات أكثر ظهرت بعد الركلة". لكن أفراح توتنهام بالفوز عكرتها الإصابة المزعجة التي تعرض لها المهاجم هاري كين، وأخرجته من الملعب