الامارات | هاري كين مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأثرت احتفالات توتنهام هوتسبير بالفوز 1-0 على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء بعدما تعرض هاري كين لإصابة قد تحرمه من استكمال الموسم الجاري.

وحسب وكالة رويترز ربما يستمر غياب كين حتى نهاية الموسم، بعدما ابتعد بالفعل فترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل ذاته في يناير الماضي، إذ تعرض حينها لتمزق في الأربطة.

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وتألم كين، الذي سجل 24 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، بعد إصابة في كاحله عقب مرور ساعة من اللعب بعد كرة مشتركة عنيفة مع فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي.

وترك مهاجم إنجلترا الملعب بشكل فوري، ويبدو أنه سيكون من الصعب عليه اللحاق بمباراة الإياب في مانشستر الأسبوع المقبل.

وتبادل مدرب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، كلمات غاضبة مع ديلف بعد الواقعة، التي بدا أن اللاعب المنافس دهس فيها كاحل كين، بعد كرة مشتركة في منتصف الملعب.