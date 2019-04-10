شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لبيراميدز في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز في المباراة المقررة الخميس المقبل على ملعب استاد المكس في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من الهاني سليمان، محمود الزنفلي، محمود رزق، ولاس سيلفا، محمد أنور، بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، صبري رحيل، كريم الديب، أحمد توفيق، مانجا، خالد الغندور، كريم ممدوح، نور السيد، عمار حمدي، رزاق سيسيه، خالد قمر، جدو، تشوكا.

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