الأهلي المصري يتطلع لمصالحة جماهيره أمام مصر المقاصة

يلتقي فريق النادي الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم بمواجهة نظيره المقاصة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز المصري.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد المقاصة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي والمقاصة في الدوري، قد انتهت بفوز ساحق للقلعة الحمراء برباعية نظيفة.

يحاول الأهلي الخروج من كبوة السقوط الأفريقي أمام صن داونز والخسارة بخماسية لتحقيق فوز معنوي للاعبيه فضلا عن الإبقاء على حظوظه بالدوري المحلي ومواصلة مطاردته للزمالك المتصدر بعدما باتت بطولة أفريقيا في مهب الريح.

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مباراة المقاصة، ستكون خير إعداد لموقعة الأحمر الهامة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتي سيعمل خلالها الفريق على الثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة بخماسية في بريتوريا.

وطالب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه بتحقيق المكسب مؤكدا أن اللقاء لا يحتمل إهدار أي نقاط جديدة.

على الجانب يحاول مصر المقاصة الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التواجد ضمن المربع الذهبي مستغلا حالة لاعبي الأهلي وهبوط مستوى الفريق الفترة الأخيرة.