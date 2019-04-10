أندريه شورلي يؤكد رحيله عن فولهام

يعترف مهاجم ​فولهام​، ​أندريه شورلي​، بأن مستقبله مع النادي الانكليزي قد انتهى.

على سبيل الإعارة من ​بوروسيا دورتموند​، لا يُتوقع أن يقبل اللاعب الألماني بالهبوط مع الفريق.

وقال: "الهبوط لا يزال يؤلمني. الآن أريد أن أذهب في العطلة الصيفية وأرى ما سيحدث. لا يزال لدي عقد مع دورتموند، لذلك سنرى ما سيحدث".

وكان مدرب الفريق الألماني ​لوسيان فافر​، أوضح أنه لن يعتمد على دور لشورلي في الموسم المقبل.