أندريه شورلي يؤكد رحيله عن فولهام

يعترف مهاجم فولهام، أندريه شورلي، بأن مستقبله مع النادي الانكليزي قد انتهى.
على سبيل الإعارة من بوروسيا دورتموند، لا يُتوقع أن يقبل اللاعب الألماني بالهبوط مع الفريق.
وقال: "الهبوط لا يزال يؤلمني. الآن أريد أن أذهب في العطلة الصيفية وأرى ما سيحدث. لا يزال لدي عقد مع دورتموند، لذلك سنرى ما سيحدث".
وكان مدرب الفريق الألماني لوسيان فافر، أوضح أنه لن يعتمد على دور لشورلي في الموسم المقبل.
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