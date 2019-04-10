رسمياً..انتهاء موسم طلال الفاضل مع الكويت بسبب الإصابة

تلقى الفرق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي ضربة موجعة في وقت حاسم من الموسم الحالي، وسط منافسته في بطولات الدوري وكأس الأمير وكأس الاتحاد الآسيوي. وأعلن نادي الكويت عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن إصابة لاعب خط وسطه طلال الفاضل، وغيابه عن الفريق لفترة طويلة. وكشف العميد عن معاناة لاعبه طلال الفاضل من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، بعد خضوعه لفحوصات طبية لتحديد التشخيص النهائي. الفحوصات الطبية أثبتت حاجة اللاعب إلى العلاج لفترة تصل إلى شهر، مما يعاني انتهاء موسم الفاضل مع العميد الكويتاوي. واقترب الكويت من حسم لقب دوري فيفا، بينما حجز الفريق مقعده في نصف نهائي بطولة كأس الأمير، حيث سيلاقي نظيره فريق برقان.

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