يوفنتوس يهدد حلم ريال مدريد فى ضم بوجبا

كشفت تقارير صحفية عن نية نادى يوفنتوس الإيطالي فى منافسة نظيره نادى ريال مدريد الإسباني على ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نادى يوفنتوس لا يزال يخطط للتعاقد مع نجمه السابق بول بوجبا الصيف المقبل، على الرغم من الإهتمام القوى من جانب ريال مدريد الغسبانى لضمه.

أضاف التقرير أن الرغبة الشديدة من جانب زين الدين زيدان مدرب النادى الملكى فى ضم النجم الفرنسي لليونايتد، تجذب اللاعب للإنضمام إلى صفوف المرنجى فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبته بالعمل مع زيزو.

وكان يوفنتوس قد حاول الصيف الماضى التعاقد مع بوجبا، مستغلا مشاكله العديدة مع المدرب البرتغالى السابق لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، قبل أن يقرر اللاعب البقاء ضمن صفوف الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي قد غادر صفوف يوفنتوس عام 2016 نحو مانشستر يونايتد فى صفقة قياسية وقتها، بقيمة 89 مليون إسترليني، كأغلى لاعب فى العالم.