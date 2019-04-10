زاها: لست مندهشا من اهتمام الاندية بوان بيساكا

لا يشعر نجم فريق ​كريستال بالاس​، ​ويلفريد زاها​، بالدهشة عندما يستقطب زميله في الفريق، آرون وان ​بيساكا​، اهتماما كبيرا من قبل الاندية.

وقد تم ربط ناديي ​توتنهام​ ومانشستر يونايتد مع ظهير بالاس. وقال زاها: "آرون لاعب رائع".

وتابع: "أنا لست مندهشا من التكهنات عنه. أنا لا أعرف حقا. عليه أن يفعل الشيء نفسه، والحفاظ على رأسه لأسفل. سنرى ما سيحدث".