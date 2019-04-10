زاها: لست مندهشا من اهتمام الاندية بوان بيساكا

لا يشعر نجم فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، بالدهشة عندما يستقطب زميله في الفريق، آرون وان بيساكا، اهتماما كبيرا من قبل الاندية.
وقد تم ربط ناديي توتنهام ومانشستر يونايتد مع ظهير بالاس. وقال زاها: "آرون لاعب رائع".
وتابع: "أنا لست مندهشا من التكهنات عنه. أنا لا أعرف حقا. عليه أن يفعل الشيء نفسه، والحفاظ على رأسه لأسفل. سنرى ما سيحدث".
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